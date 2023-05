Gruppo Piaggio 200mila euro agli alluvionati

Aprilia e il Gruppo Piaggio donano 200mila euro alla Protezione civile in favore delle comunità dell’Emilia Romagna colpite dalla alluvione. Il popolo dei fans di Aprilia ha risposto alla grande alla chiamata in favore dell’Emilia Romagna, terra dei motori, nel cuore di ogni appassionato. In oltre quindicimila hanno invaso il paddock del Misano World Circuit, in occasione di Aprilia All Stars, evento di amore per il motociclismo e di solidarietà, per portare un aiuto concreto alle comunità colpite dalla alluvione. Il clima di festa dei motori di Aprilia All Stars si è sposato con la gara di solidarietà, grazie anche alla presenza della Marina Militare e dei suo elicotteri che sono protagonisti nell’opera di soccorso all’Emilia Romagna.