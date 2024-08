Gruppo Lupi. Arrivano i rinforzi

Il Gruppo Lupi Pontedera, partecipante al campionato di Serie B, continua a muoversi fra conferme ed acquisti importnati. Negli ultimi giorni sono giunte le conferme di due componenti la vecchia guardia biancoceleste. Stiamo parlando di capitan Lusori, centrale di lungo corso e dello schiacciatore Lumini, è stata ufficializzata la permanenza nelle file del Gruppo Lupi.

Compagine che sarà guidata ancora dal confermato tecnico castelfranchese Marco Nuti che potrà contare sull’arrivo della punta Andrea Lazzeri proveniente dal Fucecchio dove ha dimostrato di essere pronto per il salto dalla C in B. Giocatore forte in seconda linea che potrà tornare utile per la causa pontederese.

La difesa biancoceleste farà pure affidamento su Luca Capponi. Questi proviene dalla Folgore di San Miniato dove si è messo in luce in ricezione e difesa, qualità imperscrutabili per diventare un libero di prospettiva.

Intanto Lumini si appresta a disputare la sesta stagione nelle file pontederesi, guidando un attacco che si avvarrà dell’opposto Frosini, riconfermato dal club del presidente Giorgio Nazzi.

Il libero titolare sarà invece Maggiorelli, figlio d’arte (di Marco), protagonista negli anni Settanta nelle file di: Folgore, Cecina e Lupi.

In biancoceleste pure Pozza, Carrai e il grande acquisto Nicotra.

Marco Lepri