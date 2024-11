Gruppo Lupi a Sassuolo. Codyeco e Arno in casa

La sesta d’andata prevede incontri interni per le squadre di Santa Croce e Castelfranco ed uno in trasferta per Pontedera. Alle 17 al PalaParenti la capolista Codyeco Lupi ospita la Sestese, nelle cui file milita Ferdinando Della Volpe, figlio di Raimondo, a suo tempo noto professore della ricezione e, giocatore completo, sia in A1 negli anni Ottanta, che in A2 nei Novanta, nelle file santacrocesi. I biancorossi hanno conquistato 4 punti (su 6 disponibili) nelle due consecutive trasferte in Emilia, su campi ostici come San Martino in Rio e Sassuolo. Il bilancio può ritenersi abbastanza soddisfacente e, contro la Sestese, l’obiettivo è la vittoria da tre punti per mantenere il primato.

Proprio i fiorentini hanno superato sabato scorso l’Arno per 3-0 e, alle 17,30 i biancoverdi di coach Piccinetti, proveranno a reagire in casa contro lo Spezia, seconda forza del girone. I liguri tallonano la Codyeco Lupi ad un solo punto di distanza e si propongono per l’alta classifica. Per la squadra della Toscana Garden ancora alla ricerca del primo successo, il compito pare disagevole. I pontederesi del Gruppo Lupi (foto) giocano a Sassuolo (ore 18) contro il team di Pupo dall’Olio reduce dall’affermazione per 3-2 sui Lupi. Coach Buti ha problemi di organico e Lumini (distorsione ad una caviglia) è in forte dubbio. Oltre a lui ci sono altri atleti incerti, perciò le bocche restano cucite. Il momento è complicato ma, la volontà di lottare resta inalterata, come dimostrato nei primi tre set contro il Cus Genova.

Marco Lepri