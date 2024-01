Gruppo Dumarey chiude su Vitesco. Spinta a innovazione e sostenibilità

Si apre un’altro scenario per Vitesco, colosso dell’automotive con stabilimenti a Fuaglia e San Piero a Grado che complessivamente significano mille posti di lavoro. ll Gruppo Dumarey, leader nello sviluppo e produzione di sistemi di propulsione, ha acquisito Vitesco Technologies Italy (ex Continental), società tspecializzata in iniettori per motori a benzina e sistemi di trattamento dei gas di scarico per i diesel. Nel nuovo assetto organizzativo la società prenderà il nome di Dumarey Flowmotion. L’operazione è stata perfezionata il 31 dicembre ed è è stata finanziata da Banca Monte dei Paschi di Siena.

L’acquisizione di Vitesco Technologies Italy – spiega una nota – rappresenta una tappa importante nella strategia di crescita del Gruppo Dumarey, che intende rafforzare la propria posizione nel mercato globale dei sistemi di propulsione. Grazie a questa acquisizione, i Dumarey sarà in grado di ampliare la propria offerta di prodotti e servizi, e di rafforzare la propria posizione nel mercato dei motori a combustione interna, con un’attenzione particolare rivolta ai combustibili alternativi, come l’idrogeno. "Siamo entusiasti di accogliere Vitesco Technologiesnella nostra famiglia – ha detto – Pierpaolo Antonioli, chief technology officer del Gruppo –. Questa acquisizione ci consentirà di accelerare lo sviluppo di soluzioni di propulsione innovative e a basse emissioni, un passo importante verso la sostenibilità ambientale dell’industria automobilistica". "L’ingresso nel Gruppo Dumarey rappresenta per noi una grande opportunità – commenta Riccardo Toncelli, attuale responsabile della società toscana–. Il Gruppo Dumarey ha una solida esperienza nel settore automotive, e ci consentirà di accelerare la nostra crescita e di sviluppare nuove tecnologie, legate ad esempio al settore idrogeno. Siamo molto contenti di aver perfezionato questo passaggio nei tempi previsti e siamo pronti a cogliere tutte le opportunità che ne deriveranno".

Il colosso Dumarey impiega più di 3.000 persone in 6 sedi in Europa e Asia, con un fatturato annuo di circa 1 miliardo di euro. Dalla sua fondazione nel 1983 fino a poco tempo fa, il Gruppo era conosciuto come Punch. Vitesco porta come dote un’esperienza di oltre 35 anni nel mercato automotive a livello mondiale nella progettazione, industrializzazione, produzione e vendita di iniettori e sistemi di distribuzione del carburante. L’azienda si è sempre distinta per l’elevato contenuto tecnologico.

Carlo Baroni