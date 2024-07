Grosso ramo di pino cade in strada. Paura in via Toniolo a Ponte a Egola

SAN MINIATO

Paura in via Toniolo a Ponte a Egola, ieri mattina verso le 10,30, quando un grosso ramo di un pino si è spezzato ed è caduto a terra, a cavallo tra il marciapiede e la strada. E’ andata bene perché in quel momento non passavano nè auto nè pedoni, ma è stato un caso. In quel tratto di via Toniolo si trova la scuola dell’Infanzia che ora è chiusa per le vacanze estive, ma in tutti gli altri mesi dell’anno a qualsiasi ora della mattina e del pomeriggio la zona è molto frequentata.

"Stavo andando dall’assicuratore Andrea Turini — racconta Giacomo Valori, esponente di Fratelli d’Italia, candidato al consiglio comunale alle ultime elezioni — quando mi sono trovato di fronte a questo grosso ramo. A occhio di oltre tre metri e con una circonferenza di non meno di quaranta centimetri. Se avesse colpito una persona, peggio ancora anziana o un bambino, le conseguenze sarebbero state drammatiche. Avrebbe fatto danni grossi anche se fosse finito su una macchina in transito". Turini e Valori hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco che sono arrivati a Ponte a Egola dal distaccamento di Castelfranco e hanno rimosso il ramo dalla strada e dal marciapiede e ripristinato le condizioni di sicurezza nel tratto di via Toniolo.

"Il problema – la critica di Giacomo Valori – è la mancanza di controllo di queste piante e di manutenzione. I pini, come accade in altri Comuni dove la presenza di queste piante è massiccia, devono essere controllati periodicamente. Perché quando c’è il vento è facile che i rami si spezzino e d’estate, anche in assenza di vento, possono far registrare problemi a causa delle alte temperature. Senza considerare le conseguenze causate dalle processionarie. Occorre che il Comune di San Miniato metta in cantiere una adeguata manutenzione".