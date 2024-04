Grossi per il centrosinistra. Il campanile nel simbolo: "Castelfranco ti puoi fidare"

CASTELFRANCO

"Castelfranco Unita" il nome della lista. Verde, bianco e rosso i colori del simbolo. Federico Grossi, candidato sindaco del centrosinistra unito a Castelfranco, ha svelato il logo elettorale e i principali punti del programma in un incontro pubblico al parco Galilei, una delle aree verdi più belle e frequentate. "Castelfranco ti puoi fidare, questo è un futuro in cui credere!", lo slogan di Grossi e della coalizione che vede insieme Pd, Socialisti, Verdi Sinistra, Azione e Repubblicani. "Castelfranco unita nel suo capoluogo e nelle frazioni di Orentano, Villa Campanile e Galleno e nelle persone che compongono la comunità locale – ha detto Grossi, 36enne chimico conciario e attuale vicesindaco – Quella intrapresa è una sfida impegnativa ma entusiasmante come lo sono tutti i nuovi percorsi. Per me non è un salto nel vuoto ma un ulteriore tappa di un lungo viaggio intrapreso a 21 anni quando, nel 2009, come penultimo degli eletti entrai in consiglio comunale a sostegno della candidatura di Umberto Marvogli. In questi anni, da assessore e vicesindaco, ho cercato di vivere e svolgere il mio ruolo cercando il contatto quotidiano con le persone e tra le persone".

Dopo aver ringraziato il sindaco uscente Gabriele Toti, Grossi ha presentato simbolo (che ha al centro il campanile) e i punti principali del programma. "La scuola sarà il tema principale, per il futuro una nuova scuola elementare per il capoluogo con annessa palestra e il miglioramento della scuola dell’infanzia per Villa Campanile, così da rispondere alle esigenze delle frazioni – ha detto il candidato sindaco del centrosinistra – Lavoro. E’ un momento difficile e tutti dobbiamo farci carico delle preoccupazioni. Dobbiamo interrogarci sui cambiamenti che sono in atto nel Distretto economico del Valdarno e dei quali non possiamo far finta di nulla: è in corso una campagna acquisti di aziende da parte dei fondi di investimento e da parte delle firme della moda. Il potere decisionale si sta spostando dal Valdarno alla Francia, Hong Kong e, quando va bene, Milano. Vorrei che fossimo noi a gestire e indicare lo sviluppo del nostro territorio. Dobbiamo tornare ad abbracciare decisioni collegiali, faticose, frutto di concertazioni". Sostenibilità ambientale "un faro soprattutto per dare ai giovani delle prospettive". "Facendolo anche attraverso la nascita di una comunità energetica, sulla falsariga di quanto sta già portando avanti Montopoli", ha concluso Grossi. Presenti esponenti locali, provinciali e regionali del centrosinistra e un centinaio di cittadini.

g.n.