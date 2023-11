Grazie al Ccn alberi, fiocchi e luci. Natale riporta entusiasmo in centro

CASTELFRANCO

Entusiasmo. E’ questa la prima immagine che emerge dalla conferenza stampa che ieri mattina i negozianti del Centro commerciale naturale di Castelfranco hanno tenuto insieme al sindaco Gabriele Toti e ai vertici provinciali di Confcommercio, associazione a cui il Ccn aderisce. Entusiasmo per "aver lavorato, messo a disposizione soldi e tempo per il paese" che da ora a Natale è addobbato con 85 alberelli adornati con 1.800 fiocchi rossi e luci. Ma entusiasmo anche perché il lavoro degli imprenditori che ogni giorno alzano la saracinesca a Castelfranco è stato ben accolto da tutti. Solo per fare un esempio, alcuni ragazzini si sono dati da fare aiutando il Ccn a piazzare gli alberi di Natale e fanno a turno ad accendere le lucine. Ogni alberello, infatti, ha un sistema a pila di accensione delle decorazioni. Pile (circa 300, fornite da Family Center).

"Siamo riusciti a coinvolgere – le parole di Paolo Marinari presidente del Ccn – E questo è l’aspetto più bello. Approfitto di questa occasioni per scusarmi con chi non siamo riusciti a contattare. Per questo Natale di più non possiamo materialmente fare. Per il 2024 siamo già al lavoro per organizzare eventi". "Grazie ai commercianti e a Confcommercio per questa attenzione che auspico possa rappresentare l’inizio di un percorso di collaborazione e confronto e che permetterà di legare sempre più Castelfranco e le sue attività, anche sviluppando progetti e idee per il futuro", ha detto il sindaco Toti. "L’unione fa la forza – le parole di Alessandro Simonelli, presidente Area Vasta Confcommercio – Dobbiamo ringraziare uno ad uno i commercianti che hanno scelto di autofinanziarsi per abbellire il loro centro storico".

Gli addobbi sono stati acquistati grazie al contributo dei commercianti del Centro commerciale naturale e degli sponsor Naomi Lavorazione Pellami, Dover Shoes Store, Eugenio e Paolo parrucchieri e Family Center. Oltre 250 palline sono state consegnate alle scuole dell’Infanzia. I bambini le decoreranno e coloreranno a piacere e poi andranno a comporre il tradizionale albero di Natale in piazza Bertoncini.

g.n.