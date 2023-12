"Gravi Aggressioni e Arrampicate sui Pullman: Tre Episodi di Studenti delle Scuole Superiori"

Prima le aggressioni aglio autisti. Ora l’arrampicata sul retro del pullman. Sono tre gli episodi, tutti gravissimi, che hanno visto colpevoli studenti delle scuole superiori. Il primo risale al 13 novembre quando un gruppetto di ragazzi, che voleva salire per forza sul pullman diretto a Casciana Alta, pieno, ha aggredito l’autista dopo aver accerchiato il bus in mezzo alla strada. E’ successo a Pontedera alla fermata Stadio. Il secondo due giorni dopo, alle 13,30, quando i carabinieri della compagnia di Pontedera sono dovuti nuovamente intervenire per la richiesta di un

autista di un bus di linea nella zona della Coop di via Terracini che si è trovato costretto ad interrompere per la tensione a bordo. L’altro ieri il ragazzo aggrappato sul retro del pullman Cascina-Santa Maria a Monte.