G.P. Città di Pontedera sarà una super sfida

Tra i 196 dilettanti élite e under 23 di 33 squadre iscritti all’odierno Gran Premio Città di Pontedera, ce ne sono 11 che hanno già vinto in questo avvio di stagione. Sono loro indicati come favoriti, ma non mancano gli sfidanti e così la classica nazionale organizzata dalla Juventus Lari con il patrocinio del Comune di Pontedera e degli altri comuni interessati al passaggio della corsa, promette spettacolo ed emozioni. Ci sono nove Team Continental con due formazioni straniere, gli svizzeri del V.C. Mendrisio ed i messicani della A.R. Monex. Il tracciato lungo 166 km è quello dello scorso anno; il ritrovo avverrà presso il Centro Sportivo Bellaria, con partenza alle 12,50 da via A. De Gasperi dove è posto anche l’arrivo previsto poco prima delle ore 17. I corridori dovranno percorrere un ampio giro di 50 km che toccherà le colline larigiane prima di affrontare una prima volta la salita di Montacchita, dove è posto il gran premio della montagna. Tornati di via De Gasperi, inizieranno i 4 giri di un circuito di 29 km transitando da Il Romito, S.Andrea, Forcoli, la salita di Montacchita, La Rotta, per tornare a Pontedera dove nel 2023 vinse per distacco Matteo Baseggio che oggi sulla maglia avrà il numero uno.

Favoriti: Belleri, Guzzo e Menghini hanno già fatto il bis in questa stagione, e sono sostenuti da squadre quotate come Hopplà Petroli Firenze, Trevigiani Energia Pura e General Store. Ci sono poi Baseggio, Zurlo, l’olandese Hoeks, Parravano, Rigatti, Galimberti, Ninci, Magli, Carrò, Buda, Pongiluppi, Della Lunga, Cocca, Nordal, ed un paio di temibili messicani. Direttore dell’organizzazione è Mauro Sardelli, primo sponsor la Ecofor Service. La corsa sarà trasmessa lunedì sera ore 20,05 su Canale 80; alle ore 23 su Canale 88. Mercoledì ore 21 su Canale 88, giovedì ore 19 su Rai Sport e venerdì ore 22,30 su Tv 9 Canale 13.

Antonio Mannori