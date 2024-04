Gocce di poesia con Dario Marconcini e Giovanna Daddi

CAPANNOLI

“Lorca/Pasolini. Gocce di poesia“, è l’evento in programma domani, 6 aprile, alle 21.30 al teatro comunale di Capannoli. L’evento è una produzione de La Compagnia del Bosco e lo spettacolo vede salire sul palcoscenico Dario Marconcini e Giovanna Daddi, che saranno accompagnati dalle musiche a cura di Andrea Lupi e Valerio Perla. Lo spettacolo è una prima nazionale. Il gradito ritorno di due artisti simbolo del teatro italiano che dopo il fortunato “Poesia degli ultimi americani“ tornano a lavorare con il teatro capannolese. Stavolta si cimentano con due figure simbolo della cultura europea che non hanno certo bisogno di presentazioni per la loro opera letteraria, Lorca e Pasolini, ma che avevano molti punti in comune, la poesia, la politica, l’omosessualità perseguitata, la morte violenta. In questo spettacolo di Marconcini e Daddi la ricerca dell’attore è volta a trovare un ritmo tra la forza dell’espressione vocale e la potenza del significato; il rigore dell’interpretazione e della partitura musicale si rinnova ogni sera con la presenza del pubblico, un reading come una jam session. Marconcini e Daddi tornano a lavorare a Capannoli in un teatro che li accoglie e li riconosce come maestri assoluti.