Gli “scheletri“ rilevati all’asta. Al via il loro completamento

CASTELFRANCO

Dal degrado a nuova vita. I tre edifici, per anni scheletri abbandonati tra via Grossi, via Borsellino e la via Usciana, ricettacolo di rifiuti abbandonati e di altri giri poco puliti, sono stati tutti acquisiti all’asta e ora si apprestano a diventare appartamenti e uffici. Arriverà così a compimento il cosidetto Isolato 8, quello che negli ultimi quindici anni è stato più volte al centro di numerose polemiche e contrapposizioni, anche da parte delle minoranze in consiglio comunale nei confronti delle maggioranze che su sono succedute alla guida del Comune, e di proteste e polemiche da parte degli abitanti della zona.

Uno degli edifici è già cantiere. Sono state montate le impalcature e sono iniziati i lavori di completamento. E’ stato rilevato all’asta da una impresa della zona che lo porterà a termine e ne ricaverà al suo interno quattro appartamenti di diverse metrature. Da quello che siamo venuti a sapere anche gli altri due "scheletri" sono stati rilevati all’asta e a breve entrambi saranno oggetto di interventi di completamento. Con questo intervento nel giro di un anno e mezzo due la zona dell’Isolato 8 dovrebbe essere completata nella sua interessa, compreso la via Grossi che finora è rimasta chiusa all’altezza dell’intersezione con via Usciana perché mai completata definitivamente. Oltre alle strade dovrebbero essere portati a termine anche i marciapiedi, anche questi mai finiti.

I tre edifici sono stati al centro di una intricata situazione giudiziaria. Erano tra quelli sottoposti a sequestro alcuni anni fa perché realizzati da una società finita in un giro malavitoso legato alla criminalità organizzata. Ora che sono stati ripuliti di tutti gli intoppi, possono finalmente essere completati.