Gli assessori presepisti realizzano Natività in Comune

SANTA MARIA A MONTE

Il palazzo comunale di piazza della Vittoria ha un suo presepe. E’ stato realizzato dalle assessore Laura Falorni ed Elena Trovarelli e dagli assessori Maurizio Lucchesi (che ricopre anche la carica di vicesindaco), Roberto Michi e Romano Nieri. "Sono molto orgogliosa del lavoro fatto dai miei assessori – ha commentato la sindaca Manuela Del Grande – che hanno dedicato parte del loro tempo a realizzare il presepe che tutti possono ammirare a metà della scala che porta al primo piano del palazzo comunale. Si tratta di una installazione semplice. Ma è stata voluta proprio così per dare risalto al significato della Natività, con i protagonisti principali posizionati più in alto rispetto agli altri per evidenziarne l’importanza".

"Parlo volentieri di questa realizzazione – ha aggiunto la sindaca Del Grande durante la presentazione di Note di Natale, manifestazione in calendario per domenica – perché bisogna salvaguardare le nostre tradizioni, che non vanno mai messe da parte, e mai bisogna rinunciare alla nostra identità". "Il presepe – spiega il vicesindaco Maurizio Lucchesi – è stato realizzato con le statue di proprietà del Comune che abbiamo ritrovato in un magazzino. Ora è in corso il restauro della statua di un re magio che è accidentalmente caduta e si è rotta".

g.n.