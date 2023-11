Gli angeli del fango hanno ripulito Acciaiolo

Si è concluso ad Acciaiolo il lavoro di raccolta del materiale alluvionato depositandolo negli scarrabili messi a disposizione da Geofor (settei) nell`area del parcheggio. "Per tutto questo lavoro oltre che i ragazzi che anche erano presenti – dice il sidaco Alberto Lenzi – vogliamo ringraziare le attivita` private che sia venerdì che nei giorni successivi hanno sospeso il proprio lavoro per mettersi a disposizione con i propri mezzi". Un rete di solidarietà fatta da tanti volontari in un piccolissimo paese delle collne pisane che è riultato tra i più colpiti dalla tempesta che si è abbattuta sul territorio.