Giunta Giglioli, colpo di scena. Nominati due nuovi assessori. Greco entra al posto di Fattori

Verso il voto amministrativo di giugno con la giunta comunale al completo. Sono due i nuovi assessori ad entrare nella squadra del sindaco Simone Giglioli. Dopo le dimissioni dell’assessore Marzia Fattori – uscita polemicamente per un rapporto che si era ormai fatto logoro con il sindaco e con gli indirizzi dell’amministarzione – il primo cittadino ha nominato al suo posto Marco Greco. Ma Giglioli ha voluto completare la giunta andando a colmare il vuoto che adava avanti da tre anni inserendo, nel posto rimasto vacante dopo la scomparsa dell’assessore Gianluca Bertini, Letizia Martinelli. A Greco il prtimo cittadino ha affidato le deleghe ai lavori pubblici e alla protezione civile, mentre alla Martinelli quelle di turismo e ambiente; per gli altri componenti della giunta non ci sono invece variazioni e ognuno resta con le proprie deleghe.

Marco Greco, 33 anni, geometra, originario di Cigoli, in questa legislatura è capogruppo del Pd in consiglio comunale. Letizia Martinelli, 29 anni, di San Romano, laureata in giurisprudenza, nella passata legislatura ha svolto il ruolo di consigliere comunale nelle file del Pd dal 2016 al 2019, subentrando proprio a Marzia Fattori che entrò in giunta. Con il loro ingresso si torna quindi ad avere una giunta al completo, composta da cinque assessori e il sindaco.

"Ho scelto due volti giovani della politica sanminiatese, due figure che, nonostante l’età anagrafica, hanno maturato esperienze importanti in ambito politico, negli anni scorsi, competenze che, in questa fase di avvicinamento alla tornata elettorale sono risorse importanti - spiega il sindaco -. Non è semplice entrare in giunta alla fine di un mandato, me ne rendo conto, ma sono convinto che la loro voglia di fare e l’esperienza del resto della giunta, possano essere la giusta combinazione per fare bene da qui a giugno".

Dopo l’ingresso di Greco in giunta, cambia anche l’assetto del consiglio comunale: dovrà essere scelto il nuovo capogruppo del Pd in consiglio e, come consigliere, potrebbe entrare il primo dei non eletti, l’attuale presidente del cda della Rsa Del Campana-Guazzesi, Emilio Bertini. La scelta del nuovo capogruppo sarà fatta, da quanto abbiamo appreso, nei prossimi giorni. Forse già entro la giornata di sabato.