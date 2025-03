Giudice di pace a rischio: "L’incoerenza del sindaco"

Non si ferma il dibattito intorno al rischio che corre l’ufficio del giudice di pace. I giorni passano, e aprile – quando la carenza di organico si concretizzerà – si avvicina. Sulla vicenda ha preso posizione anche l’ordine degli avvocati della provincia di Pisa, chiedendo a tutti i Comuni, il massimo impegno per non far perdere al Comprensorio del Cuoio il presidio di giustizia. Forza Italia e Fratelli d’Italia di San Miniato attaccano il sindaco Simone Giglioli per la possibile chiusura dell’ufficio "considerandola una grave perdita di prestigio e attribuendola alla sua cattiva gestione". "Ricordando che, dopo la riforma del 2012, il Comune aveva ottenuto il mantenimento dell’ufficio assumendosi i costi – si legge in una nota – ma l’amministrazione attuale non ha mai formalizzato accordi con altri comuni per una gestione condivisa". Il centrodestra accusa "Giglioli di incoerenza, poiché prima ha dichiarato l’ufficio insostenibile, poi ha annunciato di aver trovato un dipendente da assegnarvi, nonostante nel Dup 2025 non siano previsti distacchi di personale". Infine, Forza Italia e Fratelli d’Italia "criticano il sindaco per aver scaricato le responsabilità sugli altri comuni e sottolineano che San Miniato, pur essendo il comune con più risorse, non è riuscito a garantire il servizio, evidenziando le carenze dell’amministrazione comunale".