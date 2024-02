Giovanni Volpi di Sinistra Italiana smentisce inganni: "Nessun complotto contro Barbara Cionini"

"Nessun inganno". Giovanni Volpi, di Sinistra Italiana, smentisce la ricostruzione di Arianna cecchini, circa il percorso che ha portato alla formazione di una coalizione di centrosinistra a sostegno della candidatura di Barbara Cionini. Volpi ha partecipato a tutti gli incontri: "nessun complotto architettato contro di lei". "Già nel 2019 la sindaca aveva tagliato ogni rapporto con i partiti di centrosinistra che fino ad allora avevano governato il comune insieme con il partito di maggioranza – spiega in una nota –, nello stesso tempo aveva imposto al suo partito una lista “ad personam”. Per l’intera legislatura, quindi, si è mossa in totale autonomia, senza alcun confronto di idee con la sua comunità politica, senza alcun coinvolgimento nelle scelte, rilevanti o meno che fossero". "Di fatto, ha fatto il vuoto intorno a sé e ai suoi fedelissimi, mettendo in pratica il modello politico della “donna sola al comando” – attacca Volpi –. I rapporti con il suo partito apparivano deteriorati da tempo: difficile non ne avesse preso atto, ma, invece di cercare di ricucire lo strappo, di ricomporre l’infranto, è andata avanti per la sua strada: senza alcuna consultazione, senza alcun mandato ricevuto da assemblee democraticamente elette, si è autocandidata alla guida del Comune per la terza volta".