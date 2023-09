Giovane ai domiciliari per droga a Chianni: scoperti 200 grammi di hashish

La droga era nella camera da letto: due panetti di hashish del peso complessivo di circa 200 grammi, nonché un pugnale a doppia lama in acciaio di 23 centimetri e e 1 coltello con lama di circa 24 centimetri. Così un giovane è finito in arresto in flagranza del reato di detenzione di droga ai fini di spaccio. L’operazione è stata condotta dai militari dell’Arma di Chianni, durante una perquisizione domiciliare delegata dall’autorità giudiziaria e finalizzata alla ricerca di materiale provento di altro reato: entrati nell’abitazione del giovane, i carabinieri, hanno sentito un forte odore di sostanza stupefacente. Chieste spiegazioni al ragazzo lo stesso ha ammesso di aver fumato poco prima uno spinello. Il controllo accurato della casa ha permesso di scovare la droga. Il giudice – all’esito della direttissima – ha disposto la misura degli areesti domiciliari.

C. B.