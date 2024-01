Giorno Memoria. Saverio Tommasi presenta il libro

MONTOPOLI

Raccontare i tanti volti dell’immigrazione partendo dalle storie vere. A Montopoli quest’anno la giornata della memoria sarà dedicata a un tema apparentemente lontano da ciò che si ricorda il 27 gennaio. Oggi, infatti, nella sala consiliare alle 17.30 ci sarà la presentazione del libro Troppo Neri di Saverio Tommasi, volto noto di Fanpage.it, con gli scatti del fotogiornalista Francesco Malavolta. Insieme all’autore e al fotografo si parlerà delle storie dei migranti, dei pregiudizi, dei numeri e dei volti che ha la migrazione in Italia.

"Quest’anno abbiamo deciso di organizzare questo evento per il 27 gennaio per affrontare un tema costantemente presente nel dibattito pubblico ma pieno di distorsioni e pregiudizi – spiega la vicesindaca Linda Vanni –. Le tristi vicende che ricordiamo durante il Giorno della Memoria sembrano appartenere a un tempo lontano dal nostro, eppure quando leggiamo le storie dei migranti raccontate da Saverio Tommasi ci imbattiamo in termini simili. Incontriamo le prigioni, i lager, le violenze, le torture, lo sfruttamento e la speranza legata a un viaggio impossibile. Il senso del giorno della memoria è ricordare per non ripetere le atrocità del passato, atrocità che continuano però ad esistere anche nella nostra società".Alla presentazione interverranno Saverio Tommasi e Francesco? Malavolta. Moderano Moira Bartoli e Abdoul Ahad Penn. Ci sarà la performance teatrale: "Gejj gi dafa ñuul – Il mare è nero" a cura della Compagnia Passepartout. Saverio Tommasi è nato e vive a Firenze. È giornalista e autore di reportage e inchieste in Italia e all’estero, lavora a Fanpage.it.