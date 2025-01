Giornata della memoria, due eventi. Associazioni e giovani protagonisti

Celebrata anche a Pontedera, con due iniziative alle quali hanno preso parte numerosi studenti delle scuole cittadine di ogni ordine, la Giornata della memoria. La mattinata si è aperta con la deposizione di un cuscino dell’Amministrazione Comunale al memoriale di Anna Frank in piazza Vittime dei lager nazisti. La deposizione è stata effettuata proprio da alcuni bambini della primaria.

Alla cerimonia, aperta dall’intervento dell’assessore comunale Francesco Mori e alla quale hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni (tra cui Anpi e Aned) e delle Forze dell’Ordine, sono stati soprattutto protagonisti i ragazzi, con letture e riflessioni.

"Oggi più che in passato siamo chiamati con spirito di unità e senso di responsabilità a ricordare", ha detto Mori. "E a farlo assieme ai più giovani, alle bambine, ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi delle nostre scuole, comunità educative autentiche, dove coltivare ogni giorno la Memoria della Storia. Una parola il cui significato acquisisce da oggi in poi un valore sempre più alto".

Altra iniziativa al Parco Fluviale a La Rotta, anche in questo caso con la presenza delle scuole della frazione e la presenza istituzionale della vicesindaca Carla Cocilova e del presidente del Consiglio Comunale Marco Salvadori. I bambini hanno piantato alcune rose nel Giardino della Memoria, in ricordo delle vittime dell’Olocausto. Per la Giornata della memoria Tante altre iniziative si sono svolte in Valdera e alcune prevederanno altri incontri nel corso della settimana.