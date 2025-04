Giornata della legalità, storia vera di un sopravvissuto alla ’ndrangheta

POMARANCE

Un filo rosso unirà cultura, memoria e impegno civile nella Giornata della Legalità, organizzata dall’associazione Officina Rolandi con il patrocinio del Comune di Pomarance e la collaborazione dell’associazione Officine Papage. L’evento di domani, 5 aprile, vedrà protagonista Antonino De Masi, imprenditore calabrese e testimone diretto della lotta contro la ‘ndrangheta, il quale racconterà la sua esperienza e presenterà il suo libro "Inferi. La storia vera di un sopravvissuto alla ‘ndrangheta". La giornata si concluderà con lo spettacolo teatrale "La classe dei banchi vuoti", ispirato al libro di Don Luigi Ciotti e Sonia Maria Luce Possentini, che affronta il tema delle vittime innocenti delle mafie. L’appuntamento della mattina, alle 10.30, sarà dedicato alla lectio magistralis di Antonino De Masi, imprenditore da anni nel mirino della criminalità organizzata per il suo rifiuto di piegarsi al racket e alla corruzione. Insieme al giornalista Pietro Comito, ha raccontato la sua vicenda nel libro Inferi, un’opera che testimonia il coraggio di chi sceglie di non cedere alla paura. All’evento sarà presente anche Alessandra Nardini, assessora regionale all’istruzione, a sottolineare l’importanza di diffondere tra le nuove generazioni i valori della legalità e del rispetto delle regole. In serata, alle 21, De Masi tornerà sul palco per presentare ufficialmente il suo libro al pubblico di Pomarance, approfondendo le sue esperienze e il significato della sua battaglia. A seguire, alle 21.30, andrà in scena "La classe dei banchi vuoti", spettacolo teatrale di e con Giovanni Esposito, con la regia di Nicola Zavagli e la produzione di Teatri d’Imbarco. Lo spettacolo, realizzato in collaborazione con l’associazione Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, è ispirato all’omonimo libro di Luigi Ciotti e Sonia Maria Luce Possentini.