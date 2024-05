Giorli svela programma e squadra: "Rilancio economico e produttivo. Occorre attrarre nuovi residenti"

VOLTERRA

Coalizione Volterra Civica si presenta e sceglie simbolicamente Saline per presentare squadra e programma. "Crediamo fortemente in un rilancio economico e produttivo del Comune, e la ripartenza di Volterra non poteva che avvenire da Saline, luogo delle opportunità e dello sviluppo - è quanto sottolinea la candidata sindaco Francesca Giorli. Durante la serata al Vecchio Mulino di Saline è stata presentata la squadra a fianco di Giorli. Si tratta in primis dei consiglieri comunali uscenti Rossella Cambi (istruttrice danza) Paolo Moschi (insegnante) Massimo Fidi (pensionato), ai quali si aggiungono Antonella Bassini (insegnante), Stefano Vallini (medico) Eleonora Lopiano (marketing manager) ,Emiliano Raspi (insegnante), Natasha Signorini (casalinga), Dario Borghi (studente lavoratore), Annalisa Fabbri (bancaria) e Leonardo Ringressi (operaio).

"Una squadra che vede rappresentare anche le frazioni di Saline e di Villamagna e che vuole puntare tutto sull’inversione di tendenza - è quanto sottolinea la candidata Giorli - Per questo come motto di questa campagna, e della futura amministrazione, abbiamo scelto #volterravoglioviverequi perché crediamo che fare tornare i residenti nel territorio comunale sia non solo necessario ma anche possibile. Essere scesi infatti sotto o 10 mila abitanti significa mettere a rischio i servizi. Io non rimarrò a guardare se qualcuno vorrà toccare un reparto ospedaliero, ma da subito voglio intraprendere un dialogo con Asl per capire le criticità e per gettare le basi affinché cardiologia, pediatria e dialisi tornino almeno ai livelli di 5 anni fa. Ma il futuro di Volterra si gioca sulla promozione a 360 gradi, non solo per un turismo di qualità, indispensabile, ma anche per attrarre nuove imprese e insieme nuovi residenti, con una città accogliente che sappia aprirsi all’esterno". Giorli svela altre linee programmatiche. "Vogliamo ristrutturare le scuole e creare l’asilo nido a Saline, mediante una riqualificazione del plesso di via della Stazione, che potrebbe ospitare materna e infanzia. Nelle attuali scuole potrebbero nascere i nuovi ambulatori medici e sopra uno spazio polivalente per le associazioni. Altro tema forte è quello di portare la risorsa geotermica per abitazioni e imprese a Saline, e valutare la possibilità di creare il primo ospedale d’italia geotermico. Crediamo in una città maggiormente accessibile, con impianti di risalita da Docciola e da piazza Martiri verso parco Fiumi e in un progetto pubblico privato per le nuove Ripaie".