Gioco d’azzardo, studio regionale

Gioco d’azzardo. Quanto è diffuso in Toscana? L’Istituto di Fisiologia Clinica del Cnr ha avviato uno studio in collaborazione con la Regione e le Aziende Usl Toscana Nord-Ovest e Centro. Tra i Comuni campione c’è anche Calcinaia. "Lo studio è volto a consentire un’efficace pianificazione delle attività di policy e salute pubblica efficaci sul territorio regionale – si legge in una nota – Cnr-Ifc effettuerà un campionamento a sorte dei residenti del territorio, sulla base del quale verranno inviati dei questionari per l’indagine. L’invio ai cittadini sorteggiati avverrà nel periodo che va da giugno a settembre e si potrà scegliere se compilare il questionario in forma cartacea oppure online. In entrambi i casi il questionario è anonimo". "Preghiamo i cittadini chiamati a partecipare a questa indagine, utile per affrontare al meglio un fenomeno che può avere ripercussioni nella vita di tante famiglie – si legge in una nota del Comune di Calcinaia – di farlo rispondendo coscienziosamente ai quesiti che verranno proposti".