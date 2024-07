Ginevra, la regina del King Contest. Fornacette: spettacolo in piazza

La pisana Ginevra Milo ha vinto il King contest show promosso dall’istituto comprensivo "Martin Luther King" di Calcinaia. Lo spettacolo si è svolto in una gremitissima piazza del Museo della bicicletta a Fornacette e i giovani talenti (cantanti e ballerini tra i 6 e i 14 anni) sono stati giudicati dalla giuria composta da Paolo Marioni, Marina Giusti, Consuelo Maria Di Lascio, Daniela Di Sacco, Guido Paoletti. Monica Cerri ed Erika Biagetti. Ginevra Milo si è imposta con una bellissima versione di "100 messaggi" di Lazza accompagnandosi al pianoforte e ha ricevuto anche il premio speciale in memoria della professoressa Lucia Di Genova. Dietro di lei si sono piazzati due batteristi (Tommaso Racioppa e Lorenzo Sanesi). Premio della critica, invece, ad Alessandro Casadidio, premio Presenza scenica alla ballerina Martina Arrighi, premio Migliore interpretazione al chitarrista classico Domenico Gatto, premio Originalità alla cantante Dalila Speranza, premio Rivelazione a Raffaella Gatto e infine premio di Merito "Bnl Telethon" al Coro "Voices Together", diretto da Barbara Ambrosini, direttrice artistica del contest e conduttrice dello show insieme a Cecilia Vecchiani. Sul palco anche i due vincitori dell’edizione dello scorso anno: la pianista Aurora Barsotti e il batterista Pietro Ivone. I protagonisti del King contest show di sabato scorso torneranno sul palco per lo spettacolo "Telethon Christmas Show 2024", insieme agli alunni dell’istituto comprensivo di Calcinaia.