Geotermia, rinnovo concessioni. Lunedì previsto il via alla proroga

VALDICECINALa Regione Toscana è pronta a prorogare le concessioni di Enel di 20 anni, fino al 2046, in cambio di quasi 3 miliardi di euro di investimenti. Lo scrive un’autorevole fonte internazionale, l’agenzia di stampa britannica Reuters, in merito alla proroga ventennale delle concessioni di coltivazione getoermica da parte di Enel Green Power, che lo scorso 31 gennaio ha presentato il piano industriale con le integrazioni che erano state richieste dalla Regione. La decisione, secondo Reuters, potrebbe arrivare già domani, 17 febbraio. E l’agenzia britannica sottolinea che "Enel ha rifiutato di commentare". L’energia geotermica è un calore generato all’interno della crosta terrestre. Questa forma di energia rinnovabile è utilizzata principalmente per la generazione di elettricità, il teleriscaldamento e i processi industriali. Reuters ribadisce che "L’Italia produce la maggior parte dell’energia geotermica europea e la Toscana è la regione in cui si trovano la maggior parte dei siti geotermici del Paese. Enel, che in Toscana possiede 34 centrali geotermiche, intende costruirne altre tre nei prossimi anni, aumentando la capacità installata complessiva nella Regione di 65 megawatt, portandola a 981 MW. Con gli impianti aggiuntivi si prevede che l’energia geotermica coprirà circa il 40% del fabbisogno elettrico della Toscana". E l’agenzia riporta infine una dichiarazione del governatore Eugenio Giani. "Una volta siglato, l’accordo garantirà investimenti e risorse ai comuni dell’area geotermica", ha affermato venerdì il presidente della Toscana Eugenio Giani, senza però fornire ulteriori dettagli sull’accordo. Un accordo fra Regione e concessionario che ora si avvia verso la chiusura di una partita decisiva per la risorsa geotermica.