Geotermia all’Itis di Pomarance . Ecco "Energie per la scuola"

Un ponte tra mondo della scuola e mondo del lavoro. Fa tappa all’Itis Santucci di Pomarance il programma di formazione lanciato da Enel Procurement Italia per inserire giovani diplomandi nel mondo del lavoro nelle aziende partner del Gruppo elettrico. Negli scorsi giorni si è svolto l’Open Day per la presentazione dell’iniziativa. Si chiama Energie per la Scuola ed è il percorso che porterà i ragazzi ad avere un vero e proprio colloquio propedeutico con le imprese, superato il quale già a partire da gennaio, potranno intraprendere il corso base per il profilo di tecnico elettrico di 200 ore, 120 fruite durante l’anno scolastico e 80 post diploma, finanziato dalle aziende coinvolte ed erogato da Istituti di Formazione certificati Accredia. Alla conclusione del percorso formativo i ragazzi inizieranno l’attività lavorativa. Alla giornata di Pomarance sono intervenuti la dirigente scolastica Federica Casprini; il referente dell’istituto scolastico Antonio Quarta, che è il coordinatore dell’attività per la scuola insieme a Luca Antonelli e Stefano Bianchi; il vicesindaco di Pomarance Nicola Fabiani; il responsabile Procurement Enel di Energie per la Scuola Giuseppe Macrì e il responsabile del progetto per l’area rinnovabili Ottavio Nunziante Cesaro; i responsabili Enel dell’area acquisti e delle diverse funzioni tecniche e operative della Geotermia di Enel Green Power; i rappresentanti delle imprese del territorio che operano a fianco di Enel Green Power nel settore geotermico (Servizi Tecnici Società Cooperativa, Geomanutenzioni, ICET, Progeco Next), l’istituto di formazione Ecotech e l’agenzia Orienta. "Si tratta di un progetto fortemente innovativo e stimolante – ha detto Ottavio Nunziante Cesaro per Enel – perché non si limita a facilitare il rapporto tra mondo scolastico e lavorativo o a fare orientamento, ma crea un vero e proprio percorso personalizzato per lo studente che potrà essere formato".