Gabriele Novelli, il pittore che ritrae il mondo dei vip

Tre notissimi personaggi dello spettacolo ritratti in altrettanti quadri. E’ quanto ha saputo fare Gabriele Novelli, affermato pittore ponsacchino d’adozione (è nato a Carmignano, nel Pratese), che con colori e pennelli ha sapientemente immortalato i volti di Carlo Conti, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni. Ai quali sta recapitando le opere. "Tutto è nato prima della pandemia – racconta Novelli, che della passione per la pittura è riuscito a farne il proprio lavoro – grazie ad un amico che conosce i tre. Prima del lock down siamo riusciti ad incontrare solo Conti, mentre nei giorni scorsi abbiamo fatto visita a Pieraccioni, nella sua casa vicino a Bagno a Ripoli e adesso ci stiamo organizzando per incontrarci con Panariello, che pensiamo di contattare in occasione di un suo spettacolo". Inutile aggiungere che i dipinti sono stati molto apprezzati dai destinatari, anche perché Novelli, che comunque non è solo un ritrattista, era già stato contattato da altri vip. "Nell’autunno scorso – ci rivela il pittore – ho realizzato il ritratto di Andrea Bocelli. Quando l’ha visto la moglie, ha voluto che facessi la stessa cosa per i tre figli di Andrea, perché voleva farli come regalo di Natale. E così è stato".