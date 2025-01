Futuro del museo. Incontro stasera a Orentano

CASTELFRANCOIl sindaco Fabio Mini e gli amministratori comunali di Castelfranco incontrano i cittadini di Orentano per parlare del futuro del museo e per discutere insieme della nuova collocazione dei reperti che dove sono ora non possono più stare. L’appuntamento è per le 21 di stasera alla Palazzina comunale. "A seguito di valutazioni economiche e soprattutto delle direttive della Sovrintendenza – spiega Fabio Mini (nella foto) – il museo, chiuso da quasi 5 anni, non può rimanere nell’attuale collocazione, perché i reperti devono tornare ad essere fruibili. Su questo la Sovrintendenza è stata chiara. Altrimenti i reperti potrebbero prendere la strada di altre collocazioni fuori dal territorio comunale. Su questo c’è poco da discutere".

"Noi siamo ben contenti di incontrare i cittadini e ringrazio il Centro commerciale naturale di Orentano per aver organizzato questo momento di confronto – dice ancora Mini – Andiamo a Orentano con l’idea di coinvolgere e confrontarci con i cittadini, anche per fare chiarezza sulle molte cose dette e ricercare una soluzione. Non ho capito chi siano i referenti del comitato che sembra essere nato per il problema del museo, hanno scritto e detto varie cose in una narrazione a tratti aggressiva e fuorviante che si sarebbe potuta evitare, se si fossero degnati di fare una telefonata in Comune".

"Nessuno, infatti, al momento si è presentato per prendere contatto con l’amministrazione e avviare un percorso condiviso e costruttivo nell’interesse di Orentano – conclude il sindaco Mini – Pertanto sono ben contento di confrontarmi con i cittadini, perché alla fine l’obiettivo dell’amministrazione è cercare una soluzione al problema. Fermo restando che la situazione di quei reperti non può rimanere come è adesso, come detto dalla Sovrintendenza".