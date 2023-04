Fusione dei Comuni, al via il ciclo di assemblee

Comincia la strada per la fusione di Peccioli e Lajatico con quattro appuntamenti pubblici. Lo scorso 30 dicembre, nei due rispettivi consigli comunali, la maggioranza degli amministratori comunali ha chiesto alla Regione Toscana di avviare il percorso per promulgare la legge e procedere al referendum sulla fusione dei due Comuni. Un passaggio cruciale di un percorso che ha visto la condivisione, già da due anni, di alcuni servizi importanti per la cittadinanza. Un percorso che adesso, per volontà dei due sindaci e delle maggioranze nei due consigli, è pronto per confrontarsi con la fusione vera e propria. Peccioli e Lajatico, nel viaggio di avvicinamento al referendum, hanno fissato le prime quattro tappe intermedie con gli incontri con i cittadini. Il primo ci sarà giovedì 13 aprile al teatro di Orciatico, mentre giovedì 4 maggio, ancora alle 21 al teatro, sarà la volta di Lajatico. Altri due appuntamenti, di quelli per ora fissati, prevedono anche un evento a Fabbrica venerdì 19 maggio, sempre alle 21 al centro polivalente, e il 7 giugno a Peccioli, alle 21, al centro polivalente.

"Questi incontri sono stati pensati dalle nostre amministrazioni per evitare ogni forma di speculazione o informazione errata – spiegano i due sindaci, Alessio Barbafieri e Renzo Macelloni -. Vogliamo che le due amministrazioni possano prendersi lo stesso impegno nel territorio di Peccioli e nel territorio di Lajatico e possano avviare un percorso di trasparenza nei confronti dei cittadini". La condivisione della scelta di fondersi è stato, per adesso, uno dei temi di maggior opposizione al progetto di far nascere un unico comune.