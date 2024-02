Furto di telefono e bancomat. Donna nei guai per ricettazione. Ubriaco coinvolto in un incidente

PONTEDERA

Una donna di 57 anni, abitante in un comune della Valdera, è stata denunciata per ricettazione di telefono cellulare e indebito utilizzo di un bancomat risultato rubato, come il cellulare, il 15 dicembre scorso in un supermercato della Valdera a una persona di Buti. I carabinieri della stazione di Buti hanno concluso le indagini il 25 febbraio nel corso di specifiche attività d’indagine e durante servizi di controllo alla circolazione stradale. Le prime indagini, subito dopo la denuncia del 15 dicembre scorso, hanno consentito di stabilire che la tessera bancomat, dopo essere stata rubata, é stata utilizzata cinque volte per l’acquisto di generi vari per un valore complessivo superiore a 130 euro. La successiva attività investigativa, condotta anche attraverso l’analisi di molte videoregistrazioni, ha consentito ai militari di individuare in una 57enne dimorante in Valdera la persona che ha utilizzato indebitamente la carta di debito. La successiva perquisizione personale e domiciliare a carico della donna ha consentito il recupero del telefono cellulare. Il bancomat non è stato ritrovato, ma questo particolare non ha pregiudicato gli elementi di prova raccolti a carico della 57enne.

E la notte scorsa, i carabinieri della Radiomobile della compagnia di Pontedera hanno denunciato un 63enne per guida in stato di ebbrezza alcolica. I militari sono intervenuti per accertamenti dopo un incidente. Uno dei conducenti dei mezzi coinvolti é risultato positivo al test alcolemico, con un tasso pari a 1,71 grammi/litro, ben tre volte superiore al massimo consentito. Per questo è stato denunciato all’autorità giudiziaria di Pisa per guida in stato di ebbrezza. La patente di guida è stata ritirata e il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo e verrà confiscato.