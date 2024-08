Furti d'auto a raffica, due arresti in Valdera. Deci vetture ritrovate

Pontedera, 23 agosto 2024 – Scoperto e arrestato il “duo” dei furti d’auto in Valdera. Ultimamente erano stati segnalati molti casi di auto sparite e le indagini dei carabinieri di Pontedera portavano sempre allo stesso soggetto. Almeno quindici casi sono contestati all’uomo; le indagini hanno permesso di scoprire anche un altro soggetto ai quali vengono contestati cinque episodi.

Un 30enne italiano, residente in Valdera, di fatto senza fissa dimora e già in carcere per altri motivi, è destinatario di una misura di custodia cautelare in carcere; a lui vengono attribuiti 15 furti. L’altro, un 33enne albanese residente in Valdera, è finito ai domiciliari.

Dieci auto risultate rubate sono state restituite ai legittimi proprietari.