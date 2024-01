Matilde, addio al piccolo angelo: funerale al campo sportivo di Bientina

Bientina (Pisa), 21 gennaio 2024 – Matilde è volata in cielo. E’ morta la bimba di otto anni che da un anno e mezzo combatteva contro un tumore raro. I sogni di Matilde del Magro avevano commosso tutti. Anche il comando provinciale della guardia di finanza che l’11 settembre scorso ha organizzato per lei, grazie alla Sezione aerea di Pisa (reparto di volo dipendente dal Roan di Livorno), un volo in elicottero. Matilde voleva volare e questo suo sogno è stato possibile grazie all’incontro di suo padre Maicol con il comandante della sezione aerea, tenente colonnello pilota Massimo Anedda.

«Matilde si era ammalata un anno e mezzo fa – dice la mamma, Valentina – Era stata operata e dall’esame istologico era emerso che si trattava di un tumore raro. Le terapie eseguite nei mesi successivi all’intervento avevano portato gli esiti sperati. E gli esami eseguiti erano risultati negativi. Tutto sembrava andare per il meglio. Sei mesi fa, purtroppo, la malattia si è ripresentata molto più aggressiva e invasiva. Matilde è stata sottoposta ad altri cicli di chemioterapia che ci hanno permesso di farle vivere alcuni dei suoi sogni, come il volo in elicottero e la crociera a Disney".

La famiglia della piccola abita a Cascine di Buti, ma è conosciutissima anche a Bientina dove gestisce un ristorante e dove Matilde frequentava la terza della scuola Primaria. La bambina aveva una straordinaria voglia di vivere e il suo entusiasmo era contagioso per chi la conosceva e le stava vicino. Dai familiari agli amici fino alle insegnanti e al personale medico e infermieristico che per mesi l’ha avuta in cura.

Giocava a pallavolo nelle giovanili dell’Ambra Cavallini di Pontedera. E sul proprio sito internet la società ieri ha postato questo messaggio: "Oggi, purtroppo, non troviamo le parole per comunicare questo triste avvenimento. Il nostro piccolo angelo, Matilde del Magro, è volata in cielo. Aveva 8 anni e combatteva da tempo con una bruttissima malattia. La pallavolo è sempre stata la sua più grande passione, la sua forza e il suo svago. Ci stringiamo tutti in un grande abbraccio e restiamo vicini alla famiglia. Tutte le squadre Ambra Cavallini nelle prossime gare osserveranno un minuto di silenzio".

La piccola Matilde è esposta dalla tarda mattinata di ieri nella casa funeraria Magnani a Bientina. Decine le persone che da subito si sono strette in un grande abbraccio ai genitori e ai familiari. Il funerale domani alle 15 al campo sportivo di Bientina.

