Fuga con l’auto rubata. Presi altri due giovani

PONTEDERA

Identificati anche i due che erano scappati dopo l’inseguimento della polizia e della polizia locale da Pontedera a Ponsacco. Si tratta di due giovani di nazionalità straniera: un nordafricano già noto alle forze dell’ordine e gravato di numerosi precedenti e un sudamericano,entrambi residenti in Valdera.

Il terzo, come già riportato da questo giornale nell’edizione di venerdì scorso, era stato bloccato dagli agenti al termine dell’inseguimento che da Pontedera si era concluso in pieno centro a Ponsacco. Si tratta di un ventenne italiano, di famiglia originaria dell’Albania, residente a Pontedera, incensurato. Per questo motivo il giudice ha deciso di non arrestarlo, ma solo di denunciarlo per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, ricettazione e detenzione al fine di spaccio in concorso.

I due identificati in un secondo momento, invece, sono stati denunciati per ricettazione e detenzione di sostanze stupefacenti. Il panetto da 100 grammi di hashish recuperato dagli agenti durante l’inseguimento a piedi dei due in fuga, infatti, è stato abbandonato da uno dei due ragazzi e su questo sono in corso ulteriori indagini.

L’attività dei poliziotti del commissariato di piazza Trieste e degli agenti della polizia locale di Pontedera ha preso avvio nel pomeriggio di giovedì della scorsa settimana quando, a Pontedera, un poliziotto libero dal servizio ha notato un’auto che era stata rubata il giorno prima e per la quale erano in corso le ricerche. Sulla macchina due ragazzi. Immediatamente avvertiti dal collega, gli agenti del commissariato hanno iniziato a seguire la macchina sulla quale, poco dopo, è salito un terzo giovane. A La Borra, dopo la richiesta di supporto da parte della polizia, una pattuglia della polizia locale ha intimato l’alt alla vettura, ma il conducente ha iniziato una fuga a tutta velocità verso Ponsacco. Fuga che si è conclusa in centro.