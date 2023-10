Fraternamente Insieme. Il centro di Calenzano. Eccellenza per anziani

Una visita carica di significati, quella del vescovo Giovanni Paccosi, al centro anziani Fraternamente Insieme perchè ha rappresentato, per chi frequenta il servizio, per le famiglie, per tutte le realtà che quotidianamente al suo svolgimento cooperano, un abbraccio caloroso. Attualmente il centro è situato a San Miniato in via Calenzano (ex casa del custode del centro studi I Cappuccini) ed è un luogo di socializzazione e supporto circa 30 anziani che presentano diverse tipologie di fragilità. L’obiettivo principale del centro è offrire un ambiente accogliente e stimolante, dove le persone che lo frequentano possano trascorrere del tempo in compagnia, condividere esperienze e trovare sostegno reciproco. Una autentica risorsa.