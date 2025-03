Fratelli d’Italia. Nuovo coordinatore. Cei guida il circolo

L’assemblea del circolo di Fratelli d’Italia di Capannoli ha eletto all’unanimità Mattia Cei come nuovo coordinatore comunale del circolo. Mattia Cei, già consigliere comunale e consigliere dell’Unione Valdera porta con sé una solida esperienza amministrativa. A lasciare il ruolo di coordinatore, dopo un decennio di impegno, è Giacomo Citi, storico consigliere comunale e figura di riferimento per il partito.

Il nuovo coordinatore, Mattia Cei, nel suo primo intervento ha voluto ringraziare Citi per il lavoro svolto: "Giacomo, che a sua volta aveva preso il testimone dal padre Gianpaolo, ha scritto pagine importanti della storia del nostro circolo, e il suo esempio sarà per noi una guida – ha detto –. Ora è il momento di guardare avanti, con lo stesso spirito di servizio e la stessa passione, per continuare a rappresentare al meglio le istanze dei cittadini e lavorare per il bene comune".

L’assemblea si è conclusa in un clima di grande unità e ottimismo. "Fratelli d’Italia – spiega una nota – rinnova il proprio impegno a servizio della comunità, con l’obiettivo di essere sempre più vicini ai cittadini e di portare avanti i valori e i progetti che hanno reso il partito un punto di riferimento nel territorio".