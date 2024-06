Franconi-bis, è già toto-giunta. Papiani: "Rinconfermare tutti"

Tra meno di una settimana il riconfermato sindaco di Pontedera, Matteo Franconi, vuol definire la nuova squadra di governo. Subito dopo la vittoria del ballottaggio, ma in realtà sono settimane che sono in corso le valutazioni, è iniziato il toto-giunta. Squadra che vince non si cambia? Lo dicono tanti allenatori, "ma non tutti" scherza Franconi. "In questi giorni avvieremo un ragionamento con le forze politiche e civiche di maggioranza – spiega il primo cittadino – mi dedicherò all’ascolto per poi fare una proposta. Sicuramente vogliamo mettere insieme la miglior squadra possibile". Sono cinque le nomine previste, tra questi il vicesindaco. E poi c’è da assegnare il ruolo di presidente del Consiglio comunale. "Un ruolo importante – dice Franconi – Angela Pirri ha fatto un gran lavoro in questi anni, dovremo individuare una persona altrettanto valida per ricoprire questa carica".

La giornata post-ballottaggio di Franconi si è alternata tra Palazzo Stefanelli, dove stamani ha ottenuto la nomina ufficiale, e il tempo trascorso in famiglia. "Ma con il telefono che non ha mai smesso di squillare". E poi la notizia del ritrovamento della ragazza che si era allontanata da casa lo ha ulteriormente alleggerito. "Davvero una bella notizia, ora possiamo davvero festeggiare il risultato ottenuto. Organizzeremo una serata di festa in questi giorni". Ma intanto si fanno nomi e supposizioni, ipotesi ed idee per quella che sarà la nuova giunta Franconi 2024-2029. Alessandro Puccinelli, Mattia Belli, Francesco Mori, Sonia Luca e Carla Cocilova saranno tutti riconfermati? Sono tanti i fattori da tenere in considerazione. Ci sono i voti ottenuti e tutti e cinque sono entrati nella top 10 dei consiglieri più votati. C’è il contributo e l’esperienza maturata in questi anni. C’è la competenza. E poi, da non sottovalutare, c’è la volontà degli stessi assessori uscenti di voler continuare o meno la propria esperienza politica. "Io spero e sarei contento se venisse riconfermata tutta la giunta uscente, perché ha lavorato bene" è l’opinione di Francesco Papiani, segretario del Partito Democratico.

"Ho sempre avuto massima fiducia nel sindaco come lui l’ha riposta in me cinque anni fa – ha detto Puccinelli, assessore e vicesindaco uscente – non mi piace chiedere, semmai mi metto a disposizione e metto a disposizione l’esperienza maturata in questi anni, nelle deleghe che ho ricoperto così come nei rapporti con gli uffici, le associazioni di categoria ed i cittadini più in generale".