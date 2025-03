Il territorio e la sicurezza. Risolta la frana a Terricciola. Lavori sul verde a Lari

Valdera, 26 marzo 2025 – L’attenzione al territorio con particolare riguardo a quanto accaduto nell’ondata di maltempo del 14 marzo scorso. A Casciana Terme Lari, anche per la giornata di oggi, dalle 8 alle 18 via Capannile sarà chiusa al transito nel tratto compreso tra via della Rimembranza e via Della Collina per la potatura di piante che propendono sulla strada a seguito degli ultimi eventi meteo verificatesi sul territorio.

In questi giorni per raggiungere le località di Capannile, Aiale e Colle si dovrà transitare da via Della Collina. Sempre per le medesime attività domani dalle 8 alle 18 sarà chiusa via Della Collina nel tratto compreso tra via della Rimembranza e via Capannile. Per raggiungere le località di Capannile, Aiale e Colle si dovrà transitare da via Capannile.

A Terricciola la Strada Provinciale 42 - “Via Terricciolese” è riaperta alla viabilità ininterrottamente dopo i lavori di sistemazione della frana, Nei giorni scorsi – per consentire l’esecuzione delle opere – strada è stata aperta a senso unico alternato tutti i giorni dalle 18 alle 8 del mattino: misura necessaria per permettere alla ditta incaricata dalla Provincia di terminare i lavori. Sotto l’ultima ondata di maltempo la provinciale era stata interessata da uno smottamento sull’intera larghezza della carreggiata, determinando l’immediata chiusura della strada per motivi di sicurezza. “La strada ora è riaperta – spiega Gaetano Infurna, consigliere delegato alla viabilità –. Quando avremo giorni di tempo sicuramente sereno e senza piogge sarà necessario un altro piccolo intervento per la risoluzione definitiva della criticità”.

A Palaia, territorio martoriato da ben 14 frane – per le quali il Comune ha già investito circa 100mila euro in somma urgenza –, è stata la viabilità in Via Nuova a senso unico alternato regolato da semaforo. Oggi sopralluogo con la Provincia sulla Sp36 in Chiecinella.