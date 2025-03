Il ritorno alla normalità tra le frane. La Fraschetta, il ponte resta chiuso

Il ritorno alla normalità, dopo frane e allagamenti, deve ancora fare i conti qualche criticità. Ma alcune situazioni importanti sono state risolte. In Valdera fra i territori più colpiti ci sono Palaia e Terricciola. A Palaia, da ieri, sono riaperte via di Toiano da Palaia e via di Usigliano: esclusivamente al traffico di auto, mezzi di soccorso e mezzi di servizio con carico inferiore a 3 tonnellate. Resta chiusa al traffico:

Via Nuova Forcoli dal cimitero fino al bivio della Madonna della Neve, "per la quale stiamo organizzando i lavori – spiega l’amministrazione guidata dalla sindaca Marica Guerrini – per cercare di riaprire entro la prossima settimana, salvo ulteriori eventi atmosferici che possano pregiudicare ulteriormente la frana ancora aperta".

Resta chiusa anche la strada provinciale 36 tra Palaia e incrocio di Agliati: i tempi per la riapertura – fa sapere il Comune – "non sono stati comunicati dalla Provincia". Criticità anche al ponte sul fiume Cascina in località La Fraschetta. Nei giorni scorsi il sindaco di Terricciola, Matteo Arcenni, insieme ai tecnici specializzati, ha effettuato un sopralluogo nell’area del ponte, al confine con il Comune di Casciana Terme Lari, duramente colpita dall’ondata di maltempo e già messa a dura prova dalla alluvione dell’ottobre scorso. Il personale tecnico – viene spiegato – "ha riscontrato danni importanti, che al momento non permettono la riapertura del ponte in sicurezza". Il tutto viene valutato di concerto fra i due Comuni. A Casciana Terme Lari, a seguito della frana causata dalle forti piogge durante l’allerta meteo rossa, ci sono ancora problemi in via dei Boschi, pertanto la strada nel tratto tra il civico 7 e il civico 4 direzione Boschi resta ancora chiusa al transito.

C. B.