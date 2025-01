"Fra guerre e speranze". Con Mieli e Ponzani

Ancora due ospiti d’eccezione per gli Ecoincontri di Ecofor Service sabato 18 gennaio al Teatro Era di Pontedera. Sul tavolo temi e riflessioni di ampio respiro: i conflitti del passato matrici delle guerre del nuovo Millennio, le speranze di pace soffocate da un contesto politico internazionale in vorticosa evoluzione. Avrà un approccio storico interconnesso con l’attualità l’appuntamento numero 23 con i dialoghi per un futuro più sostenibile organizzati da Ecofor Service Spa, azienda specializzata nel trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi.

Alle 18.30, saliranno sul palco del teatro Era di Pontedera il giornalista e storico Paolo Mieli e la saggista storica, conduttrice televisiva e radiofonica Michela Ponzani. Paolo Mieli è stato allievo di Renzo De Felice e di Rosario Romeo. Ha diretto i quotidiani "La Stampa" e "Il Corriere della Sera". Nel 2024 Mieli ha pubblicato per Rizzoli il libro "Fiamme dal passato - dalle braci del Novecento alle guerre di oggi". Un titolo che, attraverso una metafora, sottolinea come gli incendi che stanno minando la stabilità dell’Occidente hanno avuto origine da "scintille rimaste a bruciare sotto le ceneri del secolo scorso". Nell’anno che si è appena concluso sono stati censiti 56 conflitti attivi nel mondo: che cosa ci aspetta in questo 2025 appena iniziato? Esistono soluzioni? Su queste e a molte altre domande si confronteranno attraverso un dialogo brillante Mieli e Ponzani, un uomo e una donna appartenenti a generazioni diverse ma entrambi impegnati a raccontare gli avvenimenti e ad analizzare le cause delle profonde mutazioni sociali, politiche e ambientali dell’epoca contemporanea. Michela Ponzani è professore a contratto di Storia contemporanea presso l’Università di Tor Vergata. Ha scritto il docufilm "Caro Presidente. Storie e memorie di cittadini italiani che scrivono ai Presidenti della Repubblica". Attualmente è autrice e conduttrice di "Storie contemporanee", programma settimanale dedicato alla ricerca storica in Italia, in onda su Rai Storia.

L’ingresso agli EcoIncontri è gratuito ma con prenotazione obbligatoria su www.ecoincontri.it Anche per quello con Paolo Mieli e Michela Ponzani i posti sono esauriti da tempo. Le persone in lista di attesa che si presenteranno al Teatro di Era saranno ammesse in sala solo se risulteranno posti non occupati poco prima dell’inizio dello spettacolo.