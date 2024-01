Forza nuova apre la sede. Scoppia la polemica

Pontedera, 18 gennaio 2024 – Forza Nuova torna a far parlare in Valdera. A un anno dal caso dei volantini contro il sindaco di Lajatico Alessio Barbafieri, adesso il partito di estrema destra annuncia l’apertura di una sede, poco distante dal centro, in via Manzoni, nella stessa via in cui a dicembre 2018 era stato inaugurato il Dirigibile di CasaPound, tanto contrastato dall’allora sindaco Simone Millozzi.

La notizia dell’inaugurazione arriva da Simone Grossi di FN Toscana che annuncia l’apertura di una nuova sede a Pontedera domenica 21 gennaio alle 16.30 in via Alessandro Manzoni 27. "Un’occasione – scrive – per delucidare il programma elettorale di FN/APF dopo l’annuncio della partecipazione alle elezioni europee. Interverranno il coordinatore toscano del movimento Simone Grossi e il Segretario Nazionale FN nonché presidente del gruppo Europeo APF Roberto Fiore".

Un annuncio che ha scatenato una forte spaccatura in città. "Pontedera – scrivono dall’Arci Valdera – è da sempre una città democratica, antifascista e antirazzista e non intende lasciare spazio a manifestazioni come quella di domenica prossima. Arci Valdera, Anpi Pontedera, Anpi Provinciale Pisa e Cgil Pisa ribadiscono il loro fermo no ad ogni forma di fascismo, alla violenza squadrista nelle città e ad ogni normalizzazione delle relazioni con organizzazioni di stampo neofascista".

Il circolo Arci il Botteghino invita tutti gli antifascisti pontederesi a riunirsi in assemblea stasera, giovedì 18 gennaio alle 21. "Ancora una volta – scrivono dal Circolo Sinistra Italiana Valdera Valdicecina – siamo a ribadire la necessità che la democrazia italiana debba impedire a formazioni xenofobe e razziste di prendere parte a una competizione elettorale, di qualsiasi tipo o natura. Auspichiamo che qualsiasi tipo di presenza di Forza Nuova in Valdera venga respinta con determinazione. Che possa essere gridato ad alta voce in pieno centro cittadino di Pontedera, sul corso dedicato al martire Giacomo Matteotti: w l’Italia antifascista. Nella ferma convinzione che è da lì che parte la nostra democrazia".

Intanto Rifondazione comunista e Potere al popolo Valdera hanno già annunciato la loro partecipazione alla contromanifestazione in programma domenica alle 16 contro l’apertura della sede di FN a Pontedera.