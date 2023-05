Forza Nuova in piazza Sabato rovente in città

PONTEDERA

Sono attese poco meno di un centinaio di persone alla manifestazione organizzata da Forza Nuova in programma questo pomeriggio. Un corteo, quello dei militanti del partito di estrema destra, che partirà alle 16 circa da piazza della Stazione per arrivare in piazza Belfiore. Contemporaneamente, Fuori del Ponte ci sarà una contromanifestazione per la quale è prevista la presenza di quasi duecento persone che prenderanno parte al presidio antifascista – così è stato definito – organizzato da Arci Valdera, Anpi Pontedera e Cgil Pisa.

Il via alle 15.30 in piazza Trieste. Per questa giornata è previsto l’arrivo di un centinaio di agenti dei Reparti Mobili in supporto alle forze dell’ordine locali. Per quanto riguarda l’evento organizzato da Forza Nuova è prevista la presenza del leader Roberto Fiore che ieri ha confermato la sua presenza scrivendo sui social "a Pontedera spero di avere un dibattito con il Pd e con la Schlein, parleremo dell’alluvione in Emilia-Romagna, delle cose non fatte, dei milioni di euro non usati e che la differenza tra Govrno Meloni e Governo Pd è che uno è un incubo, l’altro un inferno".

Gli organizzatori del presidio antifascista difendono la propria città. "Pontedera antifascista e democratica non può tollerare le provocazioni dei fascisti del nuovo millennio – scrivono –. A Forza Nuova non dovrebbe essere permesso di manifestare e vogliamo esprimere con forza il nostro ‘no’ alla violenza fascista nella nostra città. Noi siamo la Pontedera della giustizia sociale, dell’accoglienza e della solidarietà, non resteremo indifferenti alla politica della paura, della discriminazione e della sopraffazione".