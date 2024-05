Fondazione Teatro, entra il Comune. L’amministrazione diventa socia

Il comune di Pontedera è socio fondatore della Fondazione Teatro della Toscana. Lo ha detto al pubblico in sala sabato scorso il sindaco di Pontedera Matteo Franconi e vicepresidente della Fondazione, a seguito delle dimissioni dalla carica di Antonio Chelli. "il Comune di Pontedera è diventato socio fondatore della Fondazione Teatro della Toscana – ha spiegato il primo cittadino –garantendo al nostro Teatro Era di essere ancora una sede del Teatro Nazionale, insieme al prestigioso Teatro della Pergola di Firenze! Questo apre le porte anche alle associazioni locali. Già per la programmazione di settembre 2024 qui potranno prepararsi e presentare le anteprime degli spettacoli". Una misura approvata anche nell’ultimo consiglio comunale quando Franconi aveva spiegato che durante l’assemblea della Fondazione dello scorso marzo era emersa l’intenzione della Fondazione CR Firenze di modificare il suo ruolo all’interno della Fondazione Teatro della Toscana da Socio Fondatore a Partecipante Sostenitore e la disponibilità espressa dai rappresentanti della Città metropolitana di Firenze, della Regione Toscana e del Comune di Pontedera ad assumere la qualifica di Socio Fondatore, con nomina di un proprio rappresentante del Consiglio di Amministrazione, andando ad aggiungersi al Comune di Firenze.

"In ragione di questo scenario mutato – ha spiegato Franconi – l’amministrazione aomunale, volendo continuare a investire sulla cultura e valorizzare il Teatro Era attraverso un investimento pubblico realizzato per la diffusione e la promozione dell’attività teatrale/culturale del territorio Comunale e garantire l’identità e la specificità artistica e culturale realizzata nei 40 anni di esistenza della Fondazione Pontedera Teatro prima e nei 10 anni successivi nella Fondazione Teatro della Toscana rinnova la propria adesione alla Fondazione Teatro della Toscana in qualità di Socio Fondatore per garantire a Pontedera e al suo teatro la centralità necessaria e la governance conseguente in rappresentanza del territorio della Valdera". Il nuovo statuto prevede che i soci fondatori versino una somma di 10 mila euro nel fondo di dotazione della Fondazione. Ma cosa cambia nella pratica? Si tratterebbe da una parte di promuovere le produzioni di qualità che arrivano dal territorio e dall’altra poter incidere maggiormente nella programmazione generale del teatro.