L’Era sotto osservazione, caccia alle plastiche pericolose. Volontari raccolgono rifiuti

Pontedera (Pisa), 26 febbraio 2025 – Si è svolto sul fiume Era (tratto nelle vicinanze del parcheggio Funai a Pontedera) il penultimo appuntamento di River litter, l’iniziativa di monitoraggio di rifiuti plastici nei fiumi toscani, inserito all’interno del protocollo “Alleanza per il fiume” siglato tra Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale e Legambiente Toscana.

I monitoraggi effettuati hanno riguardato alcuni affluenti dell’Arno (Mugnone, Sieve, Greve, Bisenzio) e il fiume Versilia. E nei giorni scorsi l’appuntamento lungo il fiume Era ha visto la partecipazione di volontari di Legambiente impegnati in particolare nella raccolta dei rifiuti di plastica e microplastica che sono stati il target specifico di indagine. Anche sulle sponde del fiume Era sono state rilevate quantità importanti di rifiuti, i dati dettagliati del monitoraggio verranno diffusi a fine progetto. Il sistema di monitoraggio e di classificazione dei rifiuti denominato River litter, che è ancora poco comune in Italia, permette di raccogliere e catalogare i rifiuti in termini di quantità e tipologia prima che abbiano effetto sugli ecosistemi marini. Il protocollo “Alleanza per il fiume” è la conferma di come il lavoro tra le istituzioni pubbliche e il territorio debba essere sempre incentivato per contrastare l’inquinamento e tutelare i corsi d’acqua. I rifiuti abbandonati sulle sponde dei fiumi, in particolare le plastiche, sono pericolosi poiché col tempo possono disgregarsi e ridursi, arrivare al mare ed entrare nelle catene alimentari.