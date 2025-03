"FiPiLi, mozioni e troppa fretta politica"

SANTA CROCE-SAN MINIATO

"Dopo la mia mozione presentata in consiglio provinciale per il miglioramento della viabilità di uscita dalla FiPiLi allo svincolo Santa Croce-Ponte a Egola, il centrosinistra ha presentato una mozione ’parallela’, simile a quella originaria, sullo stesso tema e sia arrivato, nella urgenza di comunicare la sua visione, a uscire sulla stampa in modo frettoloso e per certi aspetti non corrispondente a quanto accaduto". Lo dice Roberto Sbragia, consigliere provinciale di Forza Italia. "La proposta di Forza Italia – aggiunge Sbragia – prevedeva già al suo interno la volontà di compartecipazione di tutte le componenti politiche ad un tema importante per la collettività e in tale ottica era stata presentata e alla fine della discussione ritirata, così come era stata ritirata dal centrosinistra la sua mozione ’parallela’, perchè nei giorni successivi si potesse giungere ad una visione unitaria che desse maggiore forza a quanto proposto e da discutersi nel prossimo consiglio provinciale. Curioso che in una mozione presentata da Forza Italia qualcuno possa sostenere e arrivare a scrivere che altri, se non esponenti di Forza Italia, possano ritirarla o valutare modifiche o emendamenti al suo testo".

"Narrare questo non ha basi politiche o giuridiche e soprattutto non è rispettoso della cittadinanza – conclude Sbragia – Ma si sa, la fretta è cattiva ’consigliera politica’ e la maggioranza del centrosinistra ne ha dato dimostrazione in un articolo che, a mio avviso, appare scritto frettolosamente finendo per essere non conforme a quanto avvenuto. Auspico, nell’interesse della comunità intera, che la politica si riappropri della calma prima di uscire sulla stampa e, nel dubbio, invito a visionare le registrazioni del consiglio provinciale reperibili da internet".