"Finanziamenti e consulenze per imprese a Volterra: Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest presenta nuovi bandi 2024"

Finanziamenti per le imprese pari a oltre 2 milioni di euro, consulenze ad hoc e approfondimenti circa i nuovi bandi 2024 a cura di Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest. Cna di Pisa, in collaborazione con Finart Cna, organizza un incontro a Volterra sulle linee di finanziamento rivolte al mondo dell’imprenditoria. con l’appuntamento per il 10 aprile alle 16 nella sede di Cna a Volterra, in via San Lino. Un’iniziativa, che è gratuita e aperta a tutti, ma con registrazione obbligatoria sul sito della Camera di Commercio. che servirà a illustrare le opportunità di finanziamento previste dalla Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest per l’anno in corso. Saranno spiegati nel merito i quattro bandi attualmente aperti e gli oltre 2 milioni di euro previsti per tutti i settori economici.