Filippo Galletti di Santa Croce in finale a Mister Italia 2023

Una corsa verso il grande sogno. Il 25enne Filippo Galletti (nella foto), che lavora in un’azienda di Santa Croce e si occupa di logistica, ha superato a Giulianova le semifinali di Mister Italia 2023 approdando alla finalissima in programma staseraa Pescara. Erano in 100 ieri a Giulianova, e oggi saranno in 40 a contendersi lo scettro di uomo più bello d’Italia. Diventa sempre più concreto il sogno di Galletti. Intervistato da la Nazione, qualche giorno prima della partenza aveva detto: "Ho sempre sognato un futuro nello spettacolo, ma ho sempre avuto paura di buttarmi; quest’anno convinto dalla famiglia e ddagli amici ho deciso di provare. Se arriva l’occasione giusta sono pronto a coglierla".

Sul palco dello Stadio del Mare, tra i 40 bellissimi ragazzi provenienti da tutto il Paese ci sarà quindi anche lui (Filippo sfilerà con il numero 21) con l’obiettivo di raggiungere lo scettro conquistato in passato da alcuni protagonisti del mondo dello spettacolo e della tv come Luca Onestini, Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo e Luca Vetrone. La serata sarà condotta da Jo Squillo e vedrà la presenza sul palco, tra gli altri, di Viola Valentino, Serena De Bari (Amici), Roberta Beta (Grande Fratello) e Andrea Della Cioppa (Uomini e Donne). Insieme ai 40 bellissimi finalisti sul palco ci saranno anche le 25 ragazze finaliste del concorso di Miss Grand Prix.

C. B.