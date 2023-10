Fiera di San Costanzo Oggi il gran finale

Due giorni di bel tempo e di grande fiera per Ponsacco che ha festeggiato quindi il suo patrono, San Costanzo. Eventi culturali, spettacoli, mercato, giostre e un gran numero di visitatori giunti anche da fuori Valdera per la festa ponsacchina. E come sempre i giorni di "Fiera" chiudono con un grande evento di sport.

Si rinnova l’appuntamento con la Coppa del Mobilio – giunta alla sua 72esima edizione – che è anche l’ultima sfida in Toscana della stagione 2023. Anche stavolta un ottimo successo di adesioni alla classica nazionale della Ciclistica Mobilieri con 23 squadre e 136 iscritti. Il numero uno per il ventenne Manuel Oioli vincitore domenica a Montecatini, ma in gara anche Giosuè Epis primo nel 2022 nella frazione in linea. Una bel gruppo di protagonisti pronti all’ultima sfida toscana della stagione, e nella gara del mattino per conquistare un posto nei primi 15 che sono coloro che avranno diritto a disputare la crono pomeridiana.

Questi i principali iscritti alla competizione che si terrà questa mattina: Oioli, Mosca, Epis, Zordan, Moro, Biagini, Hoeks, Carrò, Garibbo, Bruttomesso, Andreaus, Colnaghi, Gavilli, Crescioli L., Dati, Piccolo, Manenti, Tsarenko, Parravano, Zurlo, Rocchetta, Baseggio, Cordioli, Bracalente, Boscaro, Tonioli.

Il percorso. Ritrovo all’Enoteca Le Melorie Fagnani in Viale Italia da qui trasferimento in via Vanni per il via ufficiale (ore 9) alla gara in linea lunga 124 km. Previsti in avvio 4 giri di 8 km, cui seguiranno due giri di 46 km con le salite di Santo Pietro Belvedere e Peccioli. Per i primi 15 classificati nel pomeriggio la cronometro individuale su 32 km e 800 metri di un percorso inedito a seguito di lavori in zona. Questo il tracciato: Ponsacco, Capannoli, Santo Pietro Belvedere, La Capannina, Perignano, Quattro Strade, Lavaiano, Le Melorie, Ponsacco. Come sempre arrivo in centro del paese fra appassionati e curiosi. Poi la festa di San Costanzo, edizione numero 23, chiuderà definitivamente i battenti.

Antonio Mannori