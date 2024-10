Fiera di Saline, oltre le tradizioni. Solidarietà per gli alluvionati

SALINE DI VOLTERRA

La grande solidarietà dei salinesi per la tragedia avvenuta a La Gabella. La fiera di Saline si conferma uno degli appuntamenti più sentiti della tradizione locale, un evento che unisce storia, cultura e solidarietà. Quest’anno, oltre alle celebrazioni legate alle tradizioni e alla partecipazione attiva delle associazioni del paese, la festa si è distinta per un gesto di grande umanità. "Durante la manifestazione è stato consegnato al sindaco di Montecatini il ricavato delle donazioni raccolte dai cittadini di Saline e da alcune associazioni del territorio per sostenere le famiglie colpite dall’alluvione della Gabella - sottolinea il sindaco Giacomo Santi - La fiera, conosciuta per la sua capacità di far rivivere le tradizioni popolari, ha dimostrato come la solidarietà possa essere il cuore e la forza di una comunità unita, capace di trasformare una festa popolare in un’occasione di aiuto e sostegno concreto a chi è in difficoltà. Una testimonianza di come la forza del territorio si manifesti anche nel supportarsi nei momenti di difficoltà".

Continuano gli interventi di miglioria sul territorio de La Gabella. Gli operai dell’Unione Montana sono stati impegnati nella sistemazione di una staccionata ubicata lungo via delle Chiuse a Sassa, posizionata anni fa,che presentava tratti rovinati e in alcuni punti del tutto assenti quindi pericolosa. "L’attività dell’amministrazione continua per offrire a residenti e turisti, un territorio più accogliente - scrive il sindaco Francesco Auriemma - E adesso più che mai abbiamo bisogno di un aiuto. Venite a trovarci, partecipate alle nostre iniziative, fate un giro in bici, o a piedi attraverso le nostre vallate".