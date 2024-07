Furti e scorribande nei comuni della Valdera. Arrestata coppia di fidanzati-rapinatori

Pontedera, 19 luglio 2024 – Un uomo e una donna, 23 anni lei, 21 lui, sono stati arrestati perchè ritenuti dai carabinieri responsabili di una serie di furti in alcune attività economiche e, soprattutto, di una rapina ai danni di due anziani. L’operazione è stata portata a termine dai militari della stazione di Lari ed è partita proprio da quest’ultimo episodio.

L'operazione dei carabinieri di Lari (Foto Ansa)

Le vittime della rapina, una coppia di anziani coniugi, avevano denunciato ai carabinieri di Lari che due soggetti, con il volto mascherato e con l’uso di armi, erano entrati nella loro abitazione nel cuore della notte, mentre stavano dormendo e, dopo averli minacciati anche di morte, gli avevano sottratto il denaro contante che avevano in casa. I due coniugi avevano fornito una lucida descrizione sull’abbigliamento e su alcuni particolari dei due rapinatori, elementi che sono risultati poi utili per indirizzare le indagini nei confronti degli autori.

I militari della Stazione di Lari hanno quindi intrapreso un laborioso percorso investigativo che li ha portati ad identificare la coppia di fidanzati-rapinatori, conviventi a Livorno ma che per svariate ragioni ed interessi personali erano soliti frequentare il Comune di Casciana Terme Lari. Gli stessi militari li hanno anche riconosciuti come gli autori di sei furti in attività ubicate tra Pontedera, Crespina Lorenzana, Orciano Pisano e Casciana Terme Lari, reati commessi nell’arco temporale compreso tra la fine del mese di Dicembre 2023 ed i primi giorni del Marzo 2024.

In particolare, le similitudini investigative tra i vari delitti individuati dai militari di Lari, la fisionomia, le movenze e l’atteggiamento corporeo degli autori, sempre una coppia di giovani, sia il tipo di abbigliamento indossato e, in alcuni casi, anche il mezzo in loro uso, hanno convinto la Procura ad emettere un provvedimento di perquisizione personale e locale, a carico della coppia di giovani individuata dai militari della Stazione di Lari, attività che ha avuto esito positivo.

Durante la perquisizione sono stati individuati molti degli elementi comuni a tutti i delitti potenzialmente riconducibili ai due giovani, fra i quali alcuni capi di abbigliamento e altri oggetti utilizzati durante la consumazione dei reati. Sulla scorta di quest’ultimo risultato, la stessa procura ha avanzato richiesta di emissione d’idonea misura cautelare personale a carico dei due indagati, richiesta accolta dal gip del Tribunale di Pisa che ha disposto nei loro confronti la custodia in carcere, in quanto ritenuti responsabili in concorso, con il vincolo della continuazione, della rapina aggravata ai danni dei due anziani coniugi di Casciana Terme Lari, e dei sei furti aggravati presso altrettante attività economiche. I due sono stati arrestati stamani, 19 luglio.