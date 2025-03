Festival teatrale tra i vincitori: "Per la città"

Il festival internazionale teatro romano Volterra è tra i vincitori del premio Creative and visual arts award 2024 dell’ Editore inglese Global Media. L’inaspettata candidatura giunta qualche mese fa a Simon Domenico Migliorini, fondatore e Direttore del Festival, dal prestigioso editore inglese si è concretizzata nel prestigioso riconoscimento internazionale quale Centro di Produzione e Promozione Teatrale di Eccellenza. "Questo riconoscimento – dice Migliorini – credo che sia importante quanto più sia stato inaspettato, segno evidente che il Festival ha lasciato e sta lasciando il segno a livello internazionale, questo mi auguro non possa che avere ripercussioni positive per tutta la città, il territorio e la regione. È un premio per tutta la città e che deve essere condiviso con tutte quelle persone, enti, sponsor, artisti, volontari, tecnici, manovalanza, associazioni, professionisti, amici che hanno contribuito con il loro sostegno e hanno reso possibile negli anni questo risultato". Le congratulazioni per l’importante riconoscimento arrivano anche da parte delle autorità, in primis il sindaco della città Giacomo Santi e l’assessora alle culture Ilaria Bacci: "Un importante riconoscimento che premia l’eccellenza italiana nel teatro. Un traguardo che conferma l’importanza e il valore del Festival, da anni punto di riferimento nel panorama culturale e artistico, capace di coniugare tradizione e innovazione con spettacoli di altissimo livello. Questa vittoria non è solo un premio, ma anche uno stimolo per continuare a far vivere il teatro con passione, qualità e dedizione". Soddisfazione anche da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, che è tra i massimi sostenitori del Festival fin dai suoi esordi 23 anni fa.