Festival olistico "Valorizziamo il parco"

Il Parco dei Salici di Pontedera ospiterà (sabato e domenica dalle 10 alle 19) il Festival olistico Curand’Era. Si tratta di una iniziativa ad ampio spettro, che metterà assieme più operatori del territorio e che ha, come obiettivo, quello di fare conoscere al grande pubblico le varie tematiche legate al benessere psico-fisico delle persone. Sono quattro le aree che i visitatori potranno frequentare (trattamenti, attività, mercatino, conferenze), per avere una visione a 360 gradi di un evento inserito in una grande zona verde e di pregio ambientale. La manifestazione, presentata ieri mattina, ha il sostegno dell’amministrazione comunale e la collaborazione fattiva della associazione sportiva Canottieri Pontedera, che ha la gestione dell’area.

Qualche esempio pratico di cosa si potrà trovare in un cartellone ricchissimo che, per due giorni consecutivi, non avrà pause e proporrà iniziative a getto continuo: trattamenti shiatsu e reiki, riflessologia plantare, yoga in gravidanza, bagno sonoro, pittura emozionale, consulti naturopatici e molto altro (trattamenti e corsi sono ad offerta libera) mentre sarà possibile assistere a conferenze gratuite ad esempio su costellazioni familiari e sistemiche o sulle piante medicinali e acquistare prodotti ad un mercatino dedicato. In totale tra operatori (tutti di zona Valdera), relatori ed espositori, saranno una sessantina le persone impegnate. Lo staff organizzativo (Giulia Paolini, Giulia Bertoncini e Laura Rizzitelli ) ha lavorato da tempo per garantire la massima fruibilità dell’evento (ingresso per gli utenti da via Venezia, ricordando che sabato è attiva la Ztl in area Villaggio scolastico fino alle 13.30) che è una vera e propria novità e che mette assieme più professionalità nel comune spirito unitario: "Se vuoi arrivare lontano corri insieme", è stato sottolineato.

"Va avanti il percorso di valorizzazione del polmone verde del Parco dei Salici - ha sottolineato l’assessore all’ambiente Mattia Belli - e lo facciamo con una manifestazione che calza a pennello in questa realtà". "La valorizzazione dei temi legati al benessere e il mettere al centro l’area del Parco non ci può fare che piacere – ha spiegato Leonardo Pettinari, per la Canottieri, che gestisce il parco – ci aspettiamo l’interessamento e l’avvicinamento di tante persone".